Пережить зиму - ТЭС будут сжигать газ из-за дефицита и блокировки импорта угля

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Минэнерго планирует перевести энергоблоки ТЭС на газ из-за дефицита угля, поскольку в Украине из 88 энергоблоков на теплоэлектростанциях по состоянию на 4 ноября работало только 37.

О тяжелой ситуации в энергетике в эфире телеканала «Наш» рассказал депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по бюджету Иван Крулько.

По его словам, большую часть прекративших работу энергоблоков закрыли по так называемой аварийной заявке, то есть из-за нехватки топлива.

У нас в Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, производящих электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику… Сейчас из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не работает. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это нехватка топлива. То есть они готовы, но не функционируют, — сообщил нардеп.

Поэтому Минэнерго планирует перевести энергоблоки ТЭС на газ из-за дефицита угля. Такое решение было принято для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время отопительного сезона будут привлекать энергоблоки тепловых электростанций, которые сжигают природный газ только для балансировки энергосистемы.

«Нафтогаз» должен обеспечить необходимый объем газа по специальным условиям энергогенерирующим предприятиям. Для этого «Нафтогаз» подготовит долгосрочные контракты с ТЭС и ТЭЦ.

Что происходит с углем в Украине

В четверг глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировании поставок угля Киеву из Казахстана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Он отметил, что блокировка идет на уровне железнодорожников РФ, не подтверждающих транзит вагонов с углем через РФ. Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок кокса.

Крупнейшие украинские компании тепловой генерации покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Его дефицит возник в стране с начала года.

По информации Forbes, за первое полугодие Казахстан отправил в Украину 491,7 тыс. т угля.

Ранее РФ предупредила о прекращении поставок угля в Украину с 1 ноября и 25 октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля в стране.

Запасы топлива на складах энергокомпаний страны с 18 октября сократились на 6,5% до 583,4 тыс. т. Это почти в пять раз меньше, чем должно быть. Поэтому в последний месяц каждый второй блок государственных теплоэлектростанций (ТЭС) перестал функционировать.

Ранее Кабмин договорился, что Украина получит две партии угля из США, общий объем будет составлять 150 тыс. тонн. Первая партия топлива ожидается в декабре, вторая — в январе 2022 года. Это уже второй угольный контракт между США и Украиной. Первый был подписан ранее в августе на поставку 75 тыс. т угля.