Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вакцинация подростков в Украине – как записаться на прививку. Фото: vchasnoua

Вакцинация подростков в Украине — как записаться на прививку

5 ноя 2021, 10:18
999

Вакцинация от коронавируса в Украине доступна и для детей 12−17 лет. Подростков прививают только вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

С собой нужно иметь документ, в который занесены все плановые прививки ребенка. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi в Telegram.

Получить форму можно у семейного врача или педиатра, а записаться можно по этой ссылке.

Самую прививку можно получить как в медицинских учреждениях, так и в центрах массовой вакцинации. Перед вакцинацией следует проконсультироваться с семейным врачом или педиатром.

Если медучреждение, где вы обслуживаетесь, работает с Helsi, данные о прививках ребенка вы сможете просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои вакцинации», выбрав ребенка в строке сверху страницы, — говорится в сообщении.


Чтобы увидеть прививку ребенка, нужно попросить вашего врача подтвердить вашу связь в системе.

Напомним, 27 сентября Министерство здравоохранения разрешило вводить подросткам две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. Делать прививку от коронавирусной инфекции разрешили детям от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров