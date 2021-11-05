Вакцинация подростков в Украине – как записаться на прививку. Фото: vchasnoua

https://racurs.ua/n162634-vakcinaciya-podrostkov-v-ukraine-kak-zapisatsya-na-privivku.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине доступна и для детей 12−17 лет. Подростков прививают только вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

С собой нужно иметь документ, в который занесены все плановые прививки ребенка. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi в Telegram.

Получить форму можно у семейного врача или педиатра, а записаться можно по этой ссылке.

Самую прививку можно получить как в медицинских учреждениях, так и в центрах массовой вакцинации. Перед вакцинацией следует проконсультироваться с семейным врачом или педиатром.

Если медучреждение, где вы обслуживаетесь, работает с Helsi, данные о прививках ребенка вы сможете просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои вакцинации», выбрав ребенка в строке сверху страницы, — говорится в сообщении.



Чтобы увидеть прививку ребенка, нужно попросить вашего врача подтвердить вашу связь в системе.

Напомним, 27 сентября Министерство здравоохранения разрешило вводить подросткам две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. Делать прививку от коронавирусной инфекции разрешили детям от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.