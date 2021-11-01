Вакцинация детей – названо обязательное условие для COVID-прививки в Украине

https://racurs.ua/n162415-vakcinaciya-detey-nazvano-obyazatelnoe-uslovie-dlya-covid-privivki-v-ukraine.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, прививаться могут и подростки в возрасте от 12 лет. Председатель Национальной группы экспертов по иммунизации Федор Лапий рассказал об условиях вакцинации для этой группы.

По его словам, Украина не спешила с разрешением на вакцинацию, потому что эксперты хотели получить убедительные данные касательно безопасности прививок для детей от 12 лет. Об этом Лапий рассказал в интервью изданию «УНИАН».

Сразу решить, что вакцинироваться могут все дети без сопутствующей патологии от 12 лет, было бы не совсем верным решением. Со временем накопилось достаточно данных о безопасности использования этой вакцины у детей, — рассказал он.

27 сентября Министерство здравоохранения разрешило вводить подросткам две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. Делать прививку от коронавирусной инфекции разрешили детям от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.

Мы должны сосредоточить все наши усилия, чтобы вакцинировать группы риска независимо от возраста. Если возникает дефицит вакцин Pfizer, значит, мы детям отказываем, — уточнил Лапий.

Он также рассказал, что в настоящее время дефицита нет, в Украину поступают новые поставки. До конца года должно прийти около 17 млн ​​доз вакцины. Эксперт отметил, что дети не подлежат обязательной вакцинации.

Мы не включаем вакцину против COVID-19 в календарь прививок. Мы сделали эту вакцину доступной для сознательных родителей. Есть только одно условие. У нас отмечено, что для того, чтобы удовлетворить желание родителей вакцинировать ребенка против COVID-19, ребенок должен быть вакцинирован в соответствии с перечнем инфекционных болезней, которые есть в календаре прививок и соответствуют его возрасту, — сказал Лапий.

Источник: «УНИАН»