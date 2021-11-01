Вакцинація дітей – названо обов’язкову умову для COVID-щеплення в Україні. Фото: pedrada.com

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, щепитися можуть і підлітки віком від 12 років. Голова Національної групи експертів з імунізації Федір Лапій розповів, якими є умови щеплення для цієї групи.

За його словами, Україна не поспішала з дозволом на вакцинацію, бо експерти хотіли отримати переконливі дані щодо безпечності щеплення для дітей від 12 років. Про це Лапій розповів в інтерв’ю виданню «УНІАН».

Відразу вирішити, що вакцинуватися можуть всі діти без супутньої патології від 12 років, було б не зовсім правильним рішенням. З часом накопичилось достатньо даних про безпеку використання цієї вакцини у дітей, — розповів він.

27 вересня Міністерство охорони здоров’я дозволило вводити підліткам дві дози вакцини від коронавірусу Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech. Робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили дітям від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.

Ми повинні зосередити всі наші зусилля, щоб вакцинувати групи ризику, незалежно від віку. Якщо виникає дефіцит вакцин Pfizer, значить, ми дітям відмовляємо, — уточнив Лапій.

Він також розповів, що наразі дефіциту немає, в Україну надходять нові поставки. До кінця року має прийти близько 17 млн доз вакцини. Експерт зазначив, що діти не підлягають обов’язковій вакцинації

Ми не включаємо вакцину проти COVID-19 у календар щеплення. Ми зробили цю вакцину доступною для притомних батьків. Є лише одна умова. У нас зазначено, що для того, щоб задовольнити бажання батьків провакцинувати дитину проти COVID-19, дитина має бути вакцинована відповідно до переліку інфекційних хвороб, які є в календарі щеплень, і які відповідають її віку, — сказав Лапій.

Джерело: «УНІАН»