Блокують двері - у мережі показали, як перевіряють COVID-документи в Києві

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Поліція у Києві почала перевіряти наявність COVID-сертифікатів в пасажирів громадського транспорту.

У мережі з’явилося відео, як у Києві поліцейські заходять в автобус на передні та задні двері і розпочинають перевірку документів, що дозволяють проїзд у громадському транспорті.

У Києві сьогодні почали діяти карантинні обмеження «червоної» зони. Столичні правоохоронці почали перевіряти наявність COVID-сертифікатів у міському транспорті та закладах громадського харчування.

У міських та міжрегіональних видах транспорту і громадських закладах проводять перевірки на наявність COVID-сертифікатів або результатів ПЛР-тестів.

На рейсі Київ-Харків, поліція в Полтавській області зупинила автобус, щоб перевірити дотримання карантинних вимог. Люди такою перевіркою були незадоволені, хоча усі пасажири та водій мали відповідні документи.

На відео, водій скаржиться, що його зупинили в неналежному місці у полі та з порушенням правил. Після того, як автобус доїхав до найближчої зупинки громадського транспорту, поліція перевірила пасажирів і автобус поїхав далі.

В ефірі програми «Київ. Newsroom» на телеканалі «Київ» також показали, як у Києві почали перевіряти транспорт столиці. Документи запитують у всіх пасажирів. За словами перевізників, 1 листопада пасажиропотік впав на 25−30%.

У столичному метро після введення обмежень також значно скоротився пасажиропотік. Зокрема, зі станції «Лісова», яка є однією зі станцій з найбільшим пасажиропотоком, вранці потяги йшли майже порожні.

Це пов’язано з тим, що у багатьох киян немає Covid-сертифікатів і вони не бажають роботи ПЛР-тести. Тому люди дістаються на роботу на власних автівках або таксі.

Заступник очільника Київського метрополітену Наталія Макогон в ефірі програми «Київ. NewsRoom» на телеканалі «Київ» розповіла, що фіксацією порушень і перевірками займаються правоохоронці, тому метрополітен немає зараз статистики про порушення.

Метрополітен працює в звичайному режимі. Перевірки тривають, їх можна здійснювати у будь-якій точці вашого маршруту, — сказала Макогон.

Вона порадила для уникнення проблем завчасно перевірити, що сертифікат відкритий і працює, адже в метро інколи бувають проблеми з інтернетом.

Заступниця керівника метрополітену зазначила, що законодавством передбачений штраф за порушення у розмірі 17 тис. грн. Проте у перший день поліція проводить превентивні заходи і нікого не штрафує.

Макогон зауважила, що наявність вакцинації не позбавляє необхідності носити маску.

Нагадаємо, що з 1 листопада Київ перейшов у «червону» зону. У транспорт пускатимуть вакцинованих з обмеженням на стоячі місця.