Нові правила у Києві - як живе місто в режимі "червоної" зони

https://racurs.ua/ua/n162390-novi-pravyla-u-kyievi-yak-jyve-misto-v-rejymi-chervonoyi-zony-translyaciya.html

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З 1 листопада Київ живе за новими правилами. Щоб потрапити до закладу громадського харчування у Києві потрібен паспорт вакцинації чи негативний ПЛР-тест.

Кафе, бари і ресторани розпочали пускати відвідувачів із ковідними документами. Крім того, дозволено роботу лише тих закладів, де у 100% співробітників є зелений COVID-сертифікат або підтвердження повного курсу вакцинації (дві дози або одна для однодозових вакцин), або негативний ПЛР-тест на коронавірус (діє 72 години). Залишилися відкритими для відвідувачів тільки такі заклади, співробітники яких теж мають такі документи.

Отож, без вакцинації чи ПЛР-тесту пересуватися столицею буде складніше. У метро Covid-документи не перевірятимуть на вході у транспорт, але за їх наявністю вибірково стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Штраф за порушення правил становить 17 тис. грн. Уранці понеділка в метро, за спостереженнями журналістів, людей на 20−30% менше.

Наразі в метро про «червону» зону нагадують лише розклеєні біля входу нові правила.

У Києві з 1 листопада пообіцяли жорсткіше контролювати правила перевезень: забороняється брати в салон пасажирів понад норму посадкових місць.