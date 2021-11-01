Новые правила в Киеве — как живет город в режиме «красной» зоны

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С 1 ноября Киев живет по новым правилам. Чтобы попасть в общепит в Киеве нужен паспорт вакцинации или негативный ПЦР-тест.

Кафе, бары и рестораны начали пускать посетителей с документами. Кроме того, разрешена работа только тех учреждений, где у 100% сотрудников есть зеленый COVID-сертификат или подтверждение полного курса вакцинации (две дозы или одна для однодозовых вакцин), или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (действует 72 часа). Остались открытыми для посетителей только такие заведения, сотрудники которых имеют нужные документы.

Теперь без вакцинации или ПЦР-теста передвигаться по столице будет сложнее. В метро Covid-документы не будут проверяться на входе в транспорт, но за их наличием будут избирательно следить специальные группы правоохранителей. Штраф за нарушение правил составляет 17 тыс. грн. Утром в понедельник в метро, ​​по наблюдениям журналистов, людей на 20−30% меньше.

В метро о «красной» зоне напоминают только расклеенные у входа новые правила.

В Киеве с 1 ноября пообещали более жестко контролировать правила перевозок: запрещается брать в салон пассажиров сверх нормы посадочных мест.