«Красная» зона в Киеве действует с сегодняшнего дня — что запрещено

«Красная» зона в Киеве действует с сегодняшнего дня — что запрещеноhttps://racurs.ua/n162385-krasnaya-zona-v-kieve-deystvuet-s-segodnyashnego-dnya-chto-zaprescheno.htmlРакурс
Карантин в Киеве усилили с 1 ноября — в столице ввели «красную» зону эпидемиологической опасности.
Соответствующее решение было принято из-за активного распространения инфекции на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Начиная с 1 ноября только при наличии негативного ПЦР-теста или СOVID-сертификата можно будет посещать:
- заведения питания;
- отели;
- спортзалы;
- ТРЦ;
- учреждения социальной защиты;
- фитнес-центры;
- ЦПАУ;
- управление пенсионного фонда;
- проводить массовые мероприятия.
Дети и подростки могут посещать торговые центры только с привитыми родителями. Штраф за проезд в общественном транспорте без наличия сертификата или ПЦР-теста составит от 17 тыс. грн до 34 тыс. Наличие сертификатов о вакцинации от коронавируса или тестов у пассажиров будут проверять специальные рейды.
Работа кафе, баров, ресторанов, а также гостиниц и спортзалов запрещена, если все посетители и персонал не вакцинированы. Таковы условия для массовых развлекательных, спортивных, социальных и рекламных мероприятий. А также кинотеатров и театров. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.
В школах ввели дистанционное обучение до 8 ноября, детсады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Киеве официально усилили — город с 1 ноября переходит в «красную» зону. Карантинные ограничения усилили из-за роста количества больных коронавирусом.