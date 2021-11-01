«Красная» зона в Киеве действует с сегодняшнего дня — что запрещено

https://racurs.ua/n162385-krasnaya-zona-v-kieve-deystvuet-s-segodnyashnego-dnya-chto-zaprescheno.html

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Карантин в Киеве усилили с 1 ноября — в столице ввели «красную» зону эпидемиологической опасности.

Соответствующее решение было принято из-за активного распространения инфекции на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Начиная с 1 ноября только при наличии негативного ПЦР-теста или СOVID-сертификата можно будет посещать:

заведения питания;

отели;

спортзалы;

ТРЦ;

учреждения социальной защиты;

фитнес-центры;

ЦПАУ;

управление пенсионного фонда;

проводить массовые мероприятия.

Дети и подростки могут посещать торговые центры только с привитыми родителями. Штраф за проезд в общественном транспорте без наличия сертификата или ПЦР-теста составит от 17 тыс. грн до 34 тыс. Наличие сертификатов о вакцинации от коронавируса или тестов у пассажиров будут проверять специальные рейды.

Работа кафе, баров, ресторанов, а также гостиниц и спортзалов запрещена, если все посетители и персонал не вакцинированы. Таковы условия для массовых развлекательных, спортивных, социальных и рекламных мероприятий. А также кинотеатров и театров. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.

В школах ввели дистанционное обучение до 8 ноября, детсады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Киеве официально усилили — город с 1 ноября переходит в «красную» зону. Карантинные ограничения усилили из-за роста количества больных коронавирусом.