Довыборы. Фото: istock

https://racurs.ua/n162384-dovybory-v-radu-stala-izvestna-konechnaya-yavka.html

Ракурс

Довыборы в Раду проходили вчера, 31 октября, в двух округах на Херсонщине и Черкасщине.

Итоговая явка на промежуточных выборах народных депутатов составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ЦИК напомнили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в округе 184 составляла 45,96%, а в округе 197 — 52,01%.

Голосование на избирательных участках проходило без нарушений. Происшествия, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не были зафиксированы. Результаты промежуточных выборов должны быть установлены не позднее пятнадцатого дня со дня голосования, то есть до 15 ноября включительно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове 31 октября состоялись выборы мэра города. После закрытия избирательных участков в 20.00 были опубликованы результаты экзит-поллов. Согласно им, второго тура выборов мэра города не будет — один из кандидатов получил более 50% голосов избирателей.