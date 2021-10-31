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В Харькове прошли выборы мэра, фото: Wikimapia

Выборы мэра Харькова прошли в один тур — экзит-пол

31 окт 2021, 21:09
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В Харькове сегодня, 31 октября, прошли выборы мэра города.

После закрытия избирательных участков в 20.00 были опубликованы результаты экзит-поллов. Согласно им, второго тура выборов мэра города не будет — один из кандидатов получил более 50% голосов избиратели.

Так, по данным «Центра социальный мониторинг», голоса избирателей распределились так:

  • кандидат от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» Игорь Терехов получил 51,95% голосов;
  • самовыдвиженец Михаил Добкин получил 27,6% голосов;
  • кандидат от «Европейской солидарности» Александр Скорик получил 6,4% голосов;
  • самовыдвиженец Константин Немичев получил 5,3% голосов;
  • самовыдвиженец Алина Мустафаева получила 3,0% голосов.

Еще один экзит-полл, проведенный организациями New Image Marketing Group и Human Research по заказу Комитета избирателей Украины, также показывает, что Терехов получил более 50% голосов избирателей, сообщает издание «Суспільне».

По результатам этого опроса, голоса избирателей распределились следующим образом:


  • Игорь Терехов получил 53,8%;
  • Михаил Добкин — 24,5%;
  • Александр Скорик — 6,7%;
  • Константин Немичев — 5,3%;
  • Алина Мустафаева — 3,4%.

Источник: Джерело: «Центр соціальний моніторинг», «Суспільне»

Источник: Ракурс


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