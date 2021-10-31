В Харькове прошли выборы мэра, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n162381-vybory-mera-harkova-proshli-v-odin-tur-ekzit-pol.html

Ракурс

В Харькове сегодня, 31 октября, прошли выборы мэра города.

После закрытия избирательных участков в 20.00 были опубликованы результаты экзит-поллов. Согласно им, второго тура выборов мэра города не будет — один из кандидатов получил более 50% голосов избиратели.

Так, по данным «Центра социальный мониторинг», голоса избирателей распределились так:

кандидат от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» Игорь Терехов получил 51,95% голосов;

самовыдвиженец Михаил Добкин получил 27,6% голосов;

кандидат от «Европейской солидарности» Александр Скорик получил 6,4% голосов;

самовыдвиженец Константин Немичев получил 5,3% голосов;

самовыдвиженец Алина Мустафаева получила 3,0% голосов.

Еще один экзит-полл, проведенный организациями New Image Marketing Group и Human Research по заказу Комитета избирателей Украины, также показывает, что Терехов получил более 50% голосов избирателей, сообщает издание «Суспільне».

По результатам этого опроса, голоса избирателей распределились следующим образом:

Игорь Терехов получил 53,8%;

Михаил Добкин — 24,5%;

Александр Скорик — 6,7%;

Константин Немичев — 5,3%;

Алина Мустафаева — 3,4%.

Источник: Джерело: «Центр соціальний моніторинг», «Суспільне»