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Ракурс
У Харкові відбулися вибори мера, фото: Wikimapia

Вибори мера Харкова відбулися в один тур — екзит-пол

31 жов 2021, 21:09
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У Харкові сьогодні, 31 жовтня, відбулися вибори мера міста.

Після закриття виборчих дільниць о 20.00 були опубліковані результати екзит-полів. Згідно з ними, другого туру виборів мера міста не буде — один із кандидатів здобув понад 50% голосів виборці.

Так, за даними «Центру соціальний моніторинг», голоси виборців розподілилися так:

  • кандидат від «Блоку Кернеса — Успішний Харків» Ігор Терехов здобув 51,95% голосів;
  • самовисуванець Михайло Добкін здобув 27,6% голосів;
  • кандидат від «Європейської солідарності» Олександр Скорик отримав 6,4% голосів;
  • самовисуванець Костянтин Немічев здобув 5,3% голосів;
  • самовисуванець Аліна Мустафаєва отримала 3,0% голосів.

Ще один екзит-пол, проведений організаціями New Image Marketing Group та Human Research на замовлення Комітету виборців України, також показує, що Терехов здобув понад 50% голосів виборців, повідомляє видання «Суспільне».

За результатами цього опитування, голоси виборців розподілилися так:


  • Ігор Терехов отримав 53,8%;
  • Михайло Добкін — 24,5%;
  • Олександр Скорик — 6,7%;
  • Костянтин Немічев — 5,3%;
  • Аліна Мустафаєва — 3,4%.

Джерело: «Центр соціальний моніторинг», «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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