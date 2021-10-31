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У Харкові відбулися вибори мера, фото: Wikimapia
Вибори мера Харкова відбулися в один тур — екзит-полhttps://racurs.ua/ua/n162381-vybory-mera-harkova-vidbulysya-v-odyn-tur-ekzyt-pol.htmlРакурс
У Харкові сьогодні, 31 жовтня, відбулися вибори мера міста.
Після закриття виборчих дільниць о 20.00 були опубліковані результати екзит-полів. Згідно з ними, другого туру виборів мера міста не буде — один із кандидатів здобув понад 50% голосів виборці.
Так, за даними «Центру соціальний моніторинг», голоси виборців розподілилися так:
- кандидат від «Блоку Кернеса — Успішний Харків» Ігор Терехов здобув 51,95% голосів;
- самовисуванець Михайло Добкін здобув 27,6% голосів;
- кандидат від «Європейської солідарності» Олександр Скорик отримав 6,4% голосів;
- самовисуванець Костянтин Немічев здобув 5,3% голосів;
- самовисуванець Аліна Мустафаєва отримала 3,0% голосів.
Ще один екзит-пол, проведений організаціями New Image Marketing Group та Human Research на замовлення Комітету виборців України, також показує, що Терехов здобув понад 50% голосів виборців, повідомляє видання «Суспільне».
За результатами цього опитування, голоси виборців розподілилися так:
- Ігор Терехов отримав 53,8%;
- Михайло Добкін — 24,5%;
- Олександр Скорик — 6,7%;
- Костянтин Немічев — 5,3%;
- Аліна Мустафаєва — 3,4%.
Джерело: «Центр соціальний моніторинг», «Суспільне»
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