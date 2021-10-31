Перші порушення на виборчих дільницях у Харкові виявили спостерігачі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n162367-pershi-porushennya-na-vyborchyh-dilnycyah-u-harkovi-vyyavyly-sposterigachi.html

Ракурс

Перші порушення на харківських виборчих дільницях в день виборів мера зафіксували спостерігачі.

Сьогодні, 31 жовтня, на дві спецдільниці не пускали спостерігачів громадянської мережі ОПОРА. Йдеться про спеціальні виборчі дільниці, які розташовані на території КНП «Міський перинатальний центр» й «Міський клінічний пологовий будинок № 7». Про це повідомляється на сайті організації.

На виборчій дільниці № 631306 по вул. Олеся Гончара зафіксували підписання пустого протоколу. Після виявленого порушення спостерігач викликав поліцію. А на дільниці № 631626 на вул. Туркестанська 1 двоє виборців голосували в одній кабінці.

Ще на кількох дільницях спостерігачі зафіксували співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Люди у формі сиділи просто на дільницях. Також сторонніх людей зафіксували на одній із дільниць по вул. Батуринській 25 — жінка-охоронець дивилася в камери спостереження.

В ОПОРІ заявляють, що 72,6% дільничних виборчих комісій розпочали підготовчі засідання у строки, передбачені законодавством.

Нагадаємо, 31 жовтня о 8.00 в Харкові стартували вибори міського голови. Виборчі дільниці працюватимуть до 20.00. На крісло мера претендують 10 кандидатів. Серед них — виконувач обов’язків міського голови та колишній градоначальник.