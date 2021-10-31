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Ракурс
Вибори мера Харкова. Фото: slovoidilo.ua

Вибори мера Харкова та довибори в Раду в двох округах проходять в Україні

31 жов 2021, 10:43
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Вибори міського голови Харкова 31 жовтня стартували о8.00, а працюватимуть виборчі дільниці до 20.00. На крісло мера претендують 10 кандидатів. Серед них — виконувач обов’язків міського голови та колишній градоначальник.

Підрахунок голосів за кандидатів розпочнеться після закриття виборчих дільниць. Результати голосування ЦВК має оголосити не пізніше ніж на 12 день від дня виборів — 12 листопада 2021 року. Крім Харкова міських голів обирають в містах Липовець (Вінницька область), Теребовля (Тернопільська область), Комарня (Львівська область). Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Крім того, сьогодні відбуваються проміжні вибори депутатів Верховної Ради у виборчих округах № 184 в Херсонській області та № 197 Черкаської області. На окрузі Черкащини зареєстровані 25 кандидатів у нардепи, а на Херсонщині за мандат нардепа боротимуться 15 кандидатів.

Також 31 жовтня в Україні проходять вибори двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.


Центрвиборчком зазначає, що на виборчу дільницю потрібно взяти свій паспорт, антисептик та особисту ручку, бути у захисній масці та дотримуватися безпечної дистанції. Якщо людина почувається зле, вона зможе віддати свій голос в окремій кабінці.

Нагадаємо, в ЦВК заявляли, що під час довиборів у Раду в двох округах виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування е-паспорта. Тому для отримання бюлетеня виборці мусять мати з собою паспорт у вигляді книжечки або картки.

Джерело: Ракурс


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