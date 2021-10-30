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Вибори. Фото: istock
Е-паспорт залиште вдома — на виборах прийматимуть лише картки і книжкиhttps://racurs.ua/ua/n162357-e-pasport-zalyshte-vdoma-na-vyborah-pryymatymut-lyshe-kartky-i-knyjky.htmlРакурс
Довибори в Раду проходитимуть завтра, 31 жовтня, у двох округах. Виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування е-паспорта.
Тому для отримання бюлетеня виборці мусять мати з собою паспорт у вигляді книжечки або картки. Про це розповіли у Центральній виборчій комісії (ЦВК).
До цього у Мінцифри наголошували, що з 23 серпня кожна організація прийматиме цифрові паспорти в «Дії», які на рівні закону мають таку саму юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори в Харкові пройдуть на тлі нового спалаху коронавірусу. Водночас у виборців не будуть вимагати сертифікати про вакцинацію чи результати ПЦР-тесту.
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