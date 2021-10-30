Вибори в Харкові – чи можна проголосувати без ковід-сертифіката. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Вибори в Харкові пройдуть на тлі нового спалаху коронавірусу. Водночас у виборців не будуть вимагати сертифікати про вакцинацію чи результати ПЦР-тесту.

Харківщина сьогодні на межі потрапляння до «червоної» зони, лікарні заповнені. Минулої доби виявлено майже 1,5 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, більше тільки на Дніпропетровщині та Одещині. За минулу добу померли 25 людей, — розповів очільник комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що кожна свідома людина у таких умовах повинна максимально подбати про безпеку.

Для виборців рекомендовано:

обробити руки дезінфікуючим засобом перед входом у приміщення та після нього;

перебувати у респіраторі чи масці таким чином, щоб вона закривала ніс і рот;

мінімізувати час перебування у приміщенні;

утриматись від перебування у приміщенні для голосування з дітьми;

за можливості використовувати особисту ручку.

Виборці, в яких буде виявлено підвищення температури тіла або симптоми респіраторних захворювань, голосуватимуть в окремо облаштованій кабіні для голосування.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня мають відбутися позачергові вибори мера міста. Директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Максим Хаустов заявив, що нового міського голову обиратимуть, навіть якщо місто опиниться у «червоній» карантинній зоні.