В Івано-Франківську медиків не випускали з центру вакцинації

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В Івано-Франківську різко збільшилася кількість охочих отримали щеплення від коронавірусу. Місцеві мешканці не випускали лікарів з центру вакцинації, коли в тих завершилась зміна.

Люди заблокували медиків з погрозами та вимагали щепити всіх охочих. Про інцидент повідомляє видання «Репортер».

Зазначається, що центр вакцинації працював до 20.00. Довелося навіть викликати поліцію, щоб залагодити ситуацію. Медики попросили мешканців міста з розумінням поставитися до своєї роботи.

Звертаємось до мешканців та гостей міста: медичні працівники працюють для вас, але вони є звичайними людьми. І подекуди просто втомленими та запрацьованими людьми. Вони мають свої обов’язки та графіки роботи, згідно з якими й працюють, — йдеться у зверненні.

Натомість видання «Галка» повідомляє, що в центрі вакцинації 29 жовтня працювали дві бригади. Одна з них — від самого ранку. Всю вакцину — близько 370 доз — використали, а нову партію не привезли. О 19.15 у вказаному центрі вакцинації використали останню вакцину.

Я прийшла о 16.00, відпросилася з роботи. Ніхто нам заздалегідь не сказав, що якихось вакцин бракує. А потім, коли зібралося понад 100 людей — лишилося 32 дози. Ми не звинувачуємо медиків — ми хочемо, щоб їм забезпечили кращі умови роботи, — розповіла місцева мешканка Лілія Головацька.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні прискорилася після посилення карантинних обмежень. За минулу добу, 29 жовтня, зареєстрували новий рекорд щеплень — вакциновано 317 тис. 209 українців.

Джерело: «Репортер», «Галка»