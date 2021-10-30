Польща побудує стіну на кордоні з Україною – деталі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162343-polscha-pobuduie-stinu-na-kordoni-z-ukrayinou-detali.html

Ракурс

Польща побудує стіну на зовнішньому кордоні з ЄС (лінія кордону з Білоруссю, Росією та Україною). Відповідний закон підтримала Нижня палата польського парламенту.

Сейм не підтримав поправки Верхньої палати щодо періодичних звітів у парламенті про спорудження загородження та застосування щодо цієї інвестиції обов’язкових тендерних процедур. Про це повідомляє видання «Укрінформ».

Законопроект передбачає будівництво високого загородження, обладнаного системами відеомоніторингу і фіксації руху вартістю понад 1,6 млрд злотих (більш як 400 млн дол.). Реалізація проекту відбуватиметься поза тендерними процедурами у прискореному режимі.

Як повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, кошти на будівництво загородження вже зарезервовано у бюджеті країни.

У рамках реалізації інвестиції Польща вивчає світовий досвід будівництва загороджень, зокрема США та Греції. Очікується, що спорудження «стіни» завершиться у першому півріччі 2022 року.

Нагадаємо, в Польщі вважають, міграційна криза на кордоні з Білоруссю є результатом організованих дій режиму Лукашенка за підтримки російських спецслужб. Про це свідчить діяльність з ввезення до кордону мігрантів з арабських та африканських країн, надання їм білоруських віз та витіснення їх до Польщі.

Джерело: «Укрінформ»