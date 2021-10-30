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Ракурс
Польща побудує стіну на кордоні з Україною – деталі. Фото: УП

Польща побудує стіну на кордоні з Україною — деталі

30 жов 2021, 13:00
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Польща побудує стіну на зовнішньому кордоні з ЄС (лінія кордону з Білоруссю, Росією та Україною). Відповідний закон підтримала Нижня палата польського парламенту.

Сейм не підтримав поправки Верхньої палати щодо періодичних звітів у парламенті про спорудження загородження та застосування щодо цієї інвестиції обов’язкових тендерних процедур. Про це повідомляє видання «Укрінформ».

Законопроект передбачає будівництво високого загородження, обладнаного системами відеомоніторингу і фіксації руху вартістю понад 1,6 млрд злотих (більш як 400 млн дол.). Реалізація проекту відбуватиметься поза тендерними процедурами у прискореному режимі.

Як повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, кошти на будівництво загородження вже зарезервовано у бюджеті країни.

У рамках реалізації інвестиції Польща вивчає світовий досвід будівництва загороджень, зокрема США та Греції. Очікується, що спорудження «стіни» завершиться у першому півріччі 2022 року.


Нагадаємо, в Польщі вважають, міграційна криза на кордоні з Білоруссю є результатом організованих дій режиму Лукашенка за підтримки російських спецслужб. Про це свідчить діяльність з ввезення до кордону мігрантів з арабських та африканських країн, надання їм білоруських віз та витіснення їх до Польщі.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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