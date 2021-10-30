Чи є коронавірус біологічною зброєю, розповіла розвідка США

Коронавірус. Фото: iStock

https://racurs.ua/ua/n162342-chy-ie-koronavirus-biologichnou-zbroieu-rozpovila-rozvidka-ssha.html

Ракурс

Походження коронавірусу залишається не до кінця вивченим питанням. Розвідувальна спільнота США після довгих досліджень відкинула версію про те, що коронавірус був створений як біологічна зброя.

Крім того, експерти припускають, що SARS-CoV-2 не був генетично модифікований. Відповідну доповідь опубліковано на сайті апарату директора Національної розвідки США.

Фахівці дійшли до висновку, що SARS-CoV-2 вперше інфікував людину не пізніше листопада 2019 року в Ухані. При цьому китайська влада навряд чи знала про існування вірусу, поки його не виявили дослідники Уханьського інституту вірусології.

Водночас аналітики назвали правдоподібними обидві провідні теорії про походження вірусу: природне та лабораторне. Другого варіанту дотримується одна зі спецслужб США, проте не вказано яка саме.

Розслідування американських спецслужб було завершено ще у серпні. Тоді думки експертів розділилися. Одні вважали, що вірус перейшов від тварин до людей. За другою версією, коронавірус має лабораторне походження, пандемія почалася після того, як інфекція «вирвалася» за межі лабораторії в китайському Ухані.

Обидві версії ґрунтуються на непрямих даних, оскільки прямих свідчень, що вказують на джерело вірусу, не було виявлено частково через відмову Китаю надати необхідну інформацію.

Фахівці наголошують, що пошук оригінального носія нових вірусів зазвичай займає довгий час. Наприклад, лише в 2017 році було встановлено, що джерелом коронавірусу, що спричинив спалах атипової пневмонії в південно-східній Азії у 2002 році, були кажани, які мешкали в печері в провінції Юньнань.

Нагадаємо, дослідники вважають, що ліками проти коронавірусу може стати дешевий антидепресант флувоксамін. Препарат знизив ризик госпіталізації серед дорослих з COVID-19 із групи високого ризику.