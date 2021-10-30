Як працює ефект плацебо – вчені отримали нові дані. Фото: med-expert

https://racurs.ua/ua/n162341-yak-pracuie-efekt-placebo-vcheni-otrymaly-novi-dani.html

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Ефект плацебо вивчали працівники Сіднейського університету, з’ясувавши, як мозок впливає на поліпшення самопочуття людини.

Вчені поставили експеримент із 13 чоловіками та 14 жінками, середній вік яких становив 23 роки. До їхніх рук прикріплювали нагрівач, який трохи обпікав шкіру, а потім обпечене місце мазали кремом. Про це пише The Journal of Neuroscience.

Крем насправді був звичайним вазеліном, але одним піддослідним говорили, що крем повинен угамувати біль, іншим — що він повинен посилити біль, третій частині учасників експерименту говорили, що крем ніяк не впливає на больові відчуття.

Тобто вазелін в одному випадку мав спрацювати як плацебо, в іншому — як ноцебо, а в третьому випадку він виступав як контрольна речовина, з якою можна було порівняти ефекти плацебо та ноцебо. Приблизно третина з групи плацебо відчула полегшення болю, а більша частина групи ноцебо відчула, що біль посилюється.

За допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії вдалося побачити, як працює мозок у всіх трьох випадках. Як відомо, ефект плацебо — це коли замість справжніх ліків хворому дають таблетку без діючої речовини. Після цього людина починає почуватися краще, бо думає, що отримала справжні ліки.

Є ще ефект ноцебо — коли людина відчуває побічні ефекти від несправжньої таблетки, бо думає, що отримала справжні ліки.

Вчені з’ясували, що і при плацебо-ефекті, і при ноцебо-ефекті змінювалася активність довгастого мозку — заднього відділу головного мозку, що є безпосереднім продовженням спинного мозку.

Довгастий мозок регулює безліч фізіологічних процесів і при використанні плацебо він починав працювати активніше, точніше, це відбувалося в одній із його зон. Довгастий мозок пов’язаний з так званою навколоводопровідною сірою речовиною, одним з головних регуляторів больових відчуттів.

При ноцебо-ефекті все було навпаки: активність зон довгастого мозку слабшала, а активність навколоводопровідної сірої речовини посилювалася, тобто посилювалися і болючі відчуття.

Джерело: The Journal of Neuroscience