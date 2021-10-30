Как работает эффект плацебо – ученые получили новые данные. Фото: med-expert

https://racurs.ua/n162341-kak-rabotaet-effekt-placebo-uchenye-poluchili-novye-dannye.html

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Эффект плацебо изучали сотрудники Сиднейского университета, выяснив, как мозг влияет на улучшение самочувствия человека.

Ученые поставили эксперимент с 13 мужчинами и 14 женщинами, средний возраст которых составлял 23 года. К их рукам прикрепляли нагреватель, который слегка обжигал кожу, а потом обожженное место мазали кремом. Об этом пишет The Journal of Neuroscience.

Этот крем на самом деле был обычным вазелином, только одним подопытным говорили, что крем должен унять боль, другим — что он должен усилить боль, третьим же участникам эксперимента говорили, что крем ничего не сделает с болью.

То есть вазелин в одном случае должен был сработать как плацебо, в другом — как ноцебо, а в третьем случае он выступал как контрольное вещество, с которым можно было сравнить эффекты плацебо и ноцебо. Примерно треть из группы плацебо почувствовали, как боль уходит, и чуть больше половины из группы ноцебо почувствовали, что боль усиливается.

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии удалось увидеть, как работает мозг во всех трех случаях. Как известно, эффект плацебо — это когда вместо настоящего лекарства больному дают таблетку без действующего вещества. После этого человек начинает чувствовать себя лучше, потому что думает, что получил настоящее лекарство.

Есть еще эффект ноцебо — когда человек ощущает плохие побочные эффекты от таблетки-пустышки, опять же потому что думает, что получил настоящее лекарство.

Ученые выяснили, что и при плацебо-эффекте, и при ноцебо-эффекте менялась активность продолговатого мозга — заднего отдела головного мозга, представляющего собой непосредственное продолжение спинного мозга.

Продолговатый мозг регулирует множество физиологических процессов и при использовании плацебо он начинал работать активнее, точнее, это происходило в одной из его зон. Продолговатый мозг связан с так называемым околоводопроводным серым веществом, одним из главных регуляторов болевых ощущений.

При ноцебо-эффекте все было наоборот: активность зон продолговатого мозга слабела, а активность околоводопроводного серого вещества усиливалась — отчего, по всей видимости, усиливались и болевые ощущения.

Источник: The Journal of Neuroscience