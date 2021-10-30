Переход на зимнее время – когда переводим часы. Фото: tvijromaniv.in.ua

https://racurs.ua/n162340-perehod-na-zimnee-vremya-kogda-perevodim-chasy.html

Ракурс

Перевести часы на зимнее время в Украине нужно ночью 31 октября. В воскресенье в 4.00 украинцы переведут стрелки часов на один час назад.

Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час. Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Как известно, стрелки переводят дважды в год (осенью и весной) в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

Летнее и зимнее время было внедрено в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки с 1981 года.

Врачи выработали список рекомендаций, которые помогут легче перейти на зимнее время и чувствовать себя комфортно:

Выходите на прогулку. Свет, особенно дневной, помогает привыкнуть к переменам. В то же время в холодный период года пребывания на улице днем ​​помогает стимулировать мозг и заставляет его образовывать серотонин;

Не планируйте в этот промежуток времени важные дела, также лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок;

Старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка в полезных веществах;

Планируйте свое время так, чтобы полноценно спать — не менее 7−8 часов;

Если испытываете трудности после смены времени — проконсультируйтесь со своим врачом.

Для большинства людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, такой переход не будет нести серьезную угрозу.

Впрочем, все же следует следить за своим организмом и не планировать дополнительной нагрузки. Наиболее ощутимым изменение времени является в первые дни после перевода часов.

Напомним, часть медиков утверждает, что зимнее смещение времени — не лишний час сна, а реальная проблема для внутренних часов человека, которая может негативно повлиять на здоровье и самочувствие.