COVID-вакцинацию детей от 5 лет разрешили в США. Фото: EPA-EFE/Rodrigo Sura

https://racurs.ua/n162339-covid-vakcinaciu-detey-ot-5-let-razreshili-v-ssha.html

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Вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет разрешили в США. Речь идет об использовании препарата BioNTech/Pfizer.

Такое решение было принято после исследования, которое показало больше 90% эффективности вакцины в профилактике COVID-19 среди детей этой возрастной группы. Об этом сообщило Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA).

Уточняется, что укол не сразу будет доступен для этой возрастной группы. Центры США по контролю и профилактике заболеваний все еще должны дать рекомендации о том, как следует вводить вакцину.

FDA позволило вводить 10 микрограмм вакцины Pfizer для детей младшего возраста. Консультанты FDA считают, что более низкая доза смягчит некоторые редкие побочные эффекты.

Американский регулятор заявил, что польза от прививки Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет перевешивает риски.

На сегодня только несколько стран, среди которых Китай, Куба и Объединенные Арабские Эмираты, одобрили вакцины против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет.

Как известно, вакцина Pfizer уже некоторое время используется для прививки подростков от 12 лет в разных странах мира. В США и Европейском Союзе она была допущена к использованию в этой возрастной группе с мая 2021 года.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения разрешило вводить подросткам две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. Делать прививку от коронавирусной инфекции разрешили детям от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.