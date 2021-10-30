Новый рекорд прививок от COVID-19 зафиксировали в Украине

Вакцинация от коронавируса. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n162338-novyy-rekord-privivok-ot-covid-19-zafiksirovali-v-ukraine.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине ускорилась после ужесточения карантинных ограничений. За минувшие сутки, 29 октября, зарегистрировали новый рекорд прививок — вакцинировано 317 тыс. 209 украинцев.

Одну дозу получили 232 тыс. 698 человек, полностью иммунизированы — 84 тыс. 511 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 22 тыс. 978 человек, из них получили одну дозу — 10 млн 22 тыс. 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 млн ​​377 тыс. 32 человека. В общей сложности проведено 17 млн ​​400 тыс. 8 прививок.

В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные. По данным Worldometers, 28 октября в мире обнаружили 467 тыс. 944 новых больных коронавирусом.

За сутки 7 тыс. 581 человек в мире скончался от коронавируса. По этому показателю Украина третья в мире и вторая в Европе. В целом 5 млн 3 тыс. 934 человека умерли за время пандемии.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 29 октября, инфицировал 26 тыс. 198 человек, в том числе 1 тыс. 643 ребенка и 379 медработников. В больницы попали 5 тыс. 305 человек, а от осложнений болезни скончался 541 украинец.