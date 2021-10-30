Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вакцинация от коронавируса. Фото: Минздрав

Новый рекорд прививок от COVID-19 зафиксировали в Украине

30 окт 2021, 09:54
999

Вакцинация от коронавируса в Украине ускорилась после ужесточения карантинных ограничений. За минувшие сутки, 29 октября, зарегистрировали новый рекорд прививок — вакцинировано 317 тыс. 209 украинцев.

Одну дозу получили 232 тыс. 698 человек, полностью иммунизированы — 84 тыс. 511 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 22 тыс. 978 человек, из них получили одну дозу — 10 млн 22 тыс. 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 млн ​​377 тыс. 32 человека. В общей сложности проведено 17 млн ​​400 тыс. 8 прививок.

В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные. По данным Worldometers, 28 октября в мире обнаружили 467 тыс. 944 новых больных коронавирусом.

За сутки 7 тыс. 581 человек в мире скончался от коронавируса. По этому показателю Украина третья в мире и вторая в Европе. В целом 5 млн 3 тыс. 934 человека умерли за время пандемии.


Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 29 октября, инфицировал 26 тыс. 198 человек, в том числе 1 тыс. 643 ребенка и 379 медработников. В больницы попали 5 тыс. 305 человек, а от осложнений болезни скончался 541 украинец.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров