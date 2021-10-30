Нового предка человека открыли ученые. Фото: SCIENCE PICTURE CO/SCIENCE PHOTO LIBRARY

https://racurs.ua/n162337-novogo-predka-cheloveka-otkryli-uchenye-on-jil-polmilliona-let-nazad-foto.html

Ракурс

Научное открытие сделала международная группа ученых, обнаружив новый вид предка человека — Homo bodoensis.

Он обитал в Африке около полумиллиона лет назад и является прямым предком современного человека. Исследование опубликовано в научном издании Evolutionary Anthropology Issues, News and Reviews.

Новый вид основан на переоценке существующих окаменелостей из Африки и Евразии периода среднего плейстоцена. Традиционно эти окаменелости по-разному относили либо к Homo heidelbergensis, либо к Homo rhodesiensis.

Их характеристики часто противоречивы. Недавно данные ДНК показали, что некоторые окаменелости Homo heidelbergensis, найденные в Европе, на самом деле принадлежали ранним неандертальцам.

Название bodoensis происходит от найденного в 1976 году черепа в Эфиопии. Считается, что новый вид является прямым предком человека.

Согласно новой классификации, Homo bodoensis будет описывать большинство людей среднего плейстоцена из Африки и некоторых из Юго-Восточной Европы. Остальных людей из Европейского континента переклассифицируют как неандертальцев.

Homo bodoensis уже добавлен в перечень Международной комиссии по зоологической номенклатуре. Это значит, что название можно использовать в научных работах. Комиссия разрешает изменение названий только в соответствии с очень строго определенными правилами.

Источник: Evolutionary Anthropology Issues, News and Reviews