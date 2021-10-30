Нового предка людини відкрили вчені. Фото: SCIENCE PICTURE CO/SCIENCE

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Наукове відкриття зробила міжнародна група вчених, виявивши новий вид предка людини — Homo bodoensis.

Він мешкав в Африці близько півмільйона років тому і є прямим предком сучасної людини. Дослідження опубліковано у науковому виданні Evolutionary Anthropology Issues, News and Reviews.

Новий вид заснований на переоцінці існуючих скам’янілостей з Африки та Євразії періоду середнього плейстоцену. Традиційно ці скам’янілості по-різному відносили або Homo heidelbergensis, або Homo rhodesiensis.

Їхні характеристики часто суперечливі. Нещодавно дані ДНК показали, що деякі скам’янілості Homo heidelbergensis, знайдені в Європі, насправді належали раннім неандертальцям.

Назва bodoensis походить від знайденого у 1976 році черепа в Ефіопії. Вважається, що новий вид є прямим предком людини.

Згідно з новою класифікацією, Homo bodoensis описуватиме більшість людей середнього плейстоцену з Африки та деяких людей із Південно-Східної Європи. Решту людей з Європейського континенту перекласифікують як неандертальців.

Homo bodoensis вже додали до переліку Міжнародної комісії зоологічної номенклатури. Це означає, що назву можна використовувати в наукових працях. Комісія дозволяє зміну назв лише відповідно до строго визначених правил.

Джерело: Evolutionary Anthropology Issues, News and Reviews