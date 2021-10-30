Новий рекорд щеплень від COVID-19 зафіксували в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162338-novyy-rekord-scheplen-vid-covid-19-zafiksuvaly-v-ukrayini.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні прискорилася після посилення карантинних обмежень. За минулу добу, 29 жовтня, зареєстрували новий рекорд щеплень — вакциновано 317 тис. 209 українців.

Одну дозу отримали 232 тис. 698 людей, повністю імунізовані — 84 тис. 511 осіб. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 22 тис. 978 людей, з них отримали одну дозу — 10 млн 22 тис. 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 млн 377 тис. 32 людини. Загалом проведено 17 млн 400 тис. 8 щеплень.

У МОЗ зазначили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані. За даними Worldometers, 28 жовтня у світі виявили 467 тис. 944 нових хворих на коронавірус.

За добу 7 тис. 581 людина у світі померла від коронавірусу. За цим показником Україна третя в світі та друга в Європі. Загалом 5 млн 3 тис. 934 людини померли за час пандемії.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 29 жовтня, інфікував 26 тис. 198 людей, серед них 1 тис. 643 дитини та 379 медпрацівників. У лікарні потрапили 5 тис. 305 осіб, а від ускладнень хвороби помер 541 українець.