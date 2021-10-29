Нужны ли маски для детей с 12 лет в общественных местах — ответ Минздрава

https://racurs.ua/n162324-nujny-li-maski-dlya-detey-s-12-let-v-obschestvennyh-mestah-otvet-minzdrava.html

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Дети с 12 лет должны находиться в общественном транспорте, местах скопления людей в маске. При этом учащиеся 1−4 классов могут не использовать в учебных заведениях маски.

Главный санврач Украины и первый заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что критическая ситуация по поводу коронавируса будет наблюдаться в ближайшие три недели, в январе пойдет на спад, а следующую волну ожидают уже в марте-апреле 2022 года.

По словам Кузина изданию «Гордон», особенно важно носить маски в общественном транспорте, местах скопления людей.

Исключение: в учебных заведениях учащиеся первых — четвертых классов могут не использовать маски. Все остальные должны надевать на входе и выходе из учебного заведения и при использовании общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать, — заявил Кузин.

Он сообщил, что пока отсутствует коллективный иммунитет (не привито 80−85% населения), люди независимо от вакцинального статуса должны использовать защитную маску. Особенно когда риск инфицироваться велик, то есть в закрытых пространствах, лифтах, офисах, общественном транспорте.

Кузин призвал соблюдать правила использования масок, поскольку граждане начали забывать менять их через некоторое время (Минздрав рекомендует каждые два часа).

Многие формально носят маску в кармане и достают, когда нужно что-то купить в магазине. Она уже черная и затертая. Не защищает от заражения, — отмечает Кузин.

Источник: «Гордон»