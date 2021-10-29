Бардаш впервые спел на украинском, дебютный трек о взятке

https://racurs.ua/n162323-bardash-vpervye-spel-na-ukrainskom-debutnyy-trek-o-vzyatke-video.html

Ракурс

Юрий Бардаш, певец и продюсер Wellboy, записал первый украиноязычный трек. Соавтор другого проекта — YOURA — раньше выпускал песни только на русском.

Новинка Бардаша — песня HABAR (укр. — взятка). Герой песни и клипа рассказывает, как дает взятки и что об этом думает. Видео на песню Бардаш записал в костюме со значком, напоминающим визуально отличие народного депутата.

Это первая записанная им песня с марта этого года. Тогда вышли песни ZHIRNIY и FENOMEN.

Бардаш родился в Алчевске. В ноябре 2020 года он рассказал, что на «войне на Донбассе погибли многие его знакомые», упоминая о влиянии «прозападных» интересов и «Сороса».

Эти моменты — «ЛНР», Киев, Москва — меня не интересуют. Меня люди интересуют, какие там живут. К ним я отношусь прекрасно и всегда буду относиться хорошо, потому что это люди, с которыми вырос. Мне их убеждения знакомы и понятны. Это мои люди, — рассказал музыкант в интервью российскому блоггеру Юрию Дудю в 2019 году.

Когда же у Бардаша спросили об оккупации Крыма, тот заявил, что «сами жители не были против прихода россиян и не сопротивлялись».

За свои антиукраинские заявления Бардаш попал в базу «Миротворца». После российской агрессии он активно выступал в РФ и неоднократно становился объектом критики со стороны украинцев, называвших певца «ватником» и «сепаратистом».

В октябре 2021 года Бардаш в интервью Гордону признался, что понял, чей Крым.