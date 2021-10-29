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Ракурс
Бардаш Wellboy вперше заспівав українською, дебютний трек про хабар (ВІДЕО)

Бардаш вперше заспівав українською, дебютний трек про хабар (ВІДЕО)

29 жов 2021, 18:03
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Юрій Бардаш, співак і продюсер Wellboy, записав перший україномовний трек. Співавтор іншого проекту — YOURA — донедавна випускав пісні тільки російською.

Новинка Бардаша — пісня HABAR. Герой пісні і кліпу розповідає, як дає хабарі та що про це думає. Відео на пісню Бардаш записав у костюмі зі значком, який нагадує візуально відзнаку народного депутата.

Це перша записана ним пісня з березня цього року. Тоді вийшли пісні ZHIRNIY та FENOMEN.

Бардаш народився в Алчевську. У листопаді 2020 року він розповів, що на «війні на Донбасі загинуло багато його знайомих», згадуючи про вплив «прозахідних» інтересів і «Сороса».

Ці моменти — «ЛНР», Київ, Москва — мене не цікавлять. Мене люди цікавлять, які там. До них я ставлюся прекрасно, і завжди буду ставитися добре, тому що це люди, з якими виріс. Мені їхні переконання знайомі і зрозумілі. Це мої люди, — розповів музикант в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю у 2019 році.

Коли ж в Бардаша запитали про окупований Крим, той заявив, що «самі мешканці не були проти приходу росіян, оскільки не чинили спротив».

За свої антиукраїнські заяви потрапив у базу «Миротворець». Після російської агресії він активно виступав у РФ та неодноразово ставав об'єктом критики з боку українців, які називали співака «ватником» і «сепаратистом».

У жовтні 2021 року Бардаш в інтерв’ю Гордону зізнався, що збагнув, чий Крим.


Для мене Крим, звісно, український. Завжди ним був і має залишатися. Як може бути по-іншому? Прийшли люди і просто його забрали, — заявив співак.

Джерело: Ракурс


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