У Києві побили таксиста, фото: «Рамблер»

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Ракурс

У Києві сьогодні, 29 жовтня, жорстоко побили таксиста Uber через прохання до пасажирів надіти маски.

Інцидент стався о шостій годині ранку на Майдані Незалежності напроти пам’ятника «Глобус», повідомляє видання PavlovskyNews з посиланням на слова постраждалого.

За інформацією видання, до автомобіля 26-річного таксиста на ім’я Роман сіли троє пасажирів без масок. Після прохання надіти маски один із пасажирів почав його душити.

Роман вирвався з машини, але на вулиці його повалили на землю ударом в обличчя, а потім били ногами. При цьому ніхто з водіїв, які проїжджали повз, не зупинився, щоб припинити напад, — зазначає видання.

Зазначається, що після побиття пасажири, погрожуючи таксисту розправою, змусили його безкоштовно відвезти їх до Броварів.

Після того, як постраждалий повернувся до Києва, медики столичної лікарні зафіксували в нього струс мозку та перелом верхньої щелепи. Скоріше за все, знадобиться проведення операції на обличчі.

Також через цей інцидент чоловік звернувся до поліції.

Компанія Uber готова надати інформацію про пасажирів лише на запит правоохоронців, — зазначає видання.

Нагадаємо, влітку 2020 року медичні маски стали причиною бійки на борту літака Boeing 737 голландської авіакомпанії KLM, котрий прямував на розташований у Середземному морі курортний острів Ібіца.

Джерело: PavlovskyNews