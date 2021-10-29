Колишній силовик прийшов в ДБР зізнатися в убивстві, бо в СБУ йому не повірили

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Про справжній трилер у Києві повідомили 29 жовтня на прийомі в чергового слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР). Сюди завітав колишній співробітник Служби безпеки України, який повідомив про убивство, що сталося цієї ночі в одному з готелів Києва.

За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терористичних актів у Києві.

Як розповіла прес-служба ДБР, переговори нібито проходили у готелі в середмісті Києва. Коли екс-правоохоронець відмовився, то його знайомий спробував чоловіка вбита. Зав’язалась бійка, під час якої чоловік ножем убив вербувальника.

Екс-правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь серйозно не сприйняли. Тому він пішов до ДБР.

Співробітники ДБР виїхали до готелю і переконалися у тому, що в ньому справді сталося убивство.

Чоловіка передали слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції Києва.