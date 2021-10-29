Бывший силовик пришел в ГБР признаться в убийстве, потому что в СБУ ему не поверили

https://racurs.ua/n162321-byvshiy-silovik-prishel-v-gbr-priznatsya-v-ubiystve-potomu-chto-v-sbu-emu-ne-poverili.html

Ракурс

О настоящем триллере в Киеве сообщили 29 октября на приеме у следователя Государственного бюро расследований (ДБР). Сюда пришел бывший сотрудник Службы безопасности Украины, который сообщил об убийстве, которое произошло этой ночью в одной из гостиниц Киева.

По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в Киеве.

Как рассказала пресс-служба ГБР, переговоры якобы проходили в гостинице в центре Киева. Когда экс-правоохранитель отказался помогать, его знакомый попытался мужчину убит. Завязалась потасовка, во время которой мужчина ножом убил «вербовщика».

Экс-правоохранитель утверждал, что сразу поехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ серьезно не восприняли. Поэтому он отправился в ГБР.

Сотрудники Госбюро расследований выехали в гостиницу и убедились в том, что в ней действительно произошло убийство.

Мужчину передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции Киева.