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Ракурс
Бывший силовик пришел в ГБР признаться в убийстве, потому что в СБУ ему не поверили

Бывший силовик пришел в ГБР признаться в убийстве, потому что в СБУ ему не поверили

29 окт 2021, 17:37
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О настоящем триллере в Киеве сообщили 29 октября на приеме у следователя Государственного бюро расследований (ДБР). Сюда пришел бывший сотрудник Службы безопасности Украины, который сообщил об убийстве, которое произошло этой ночью в одной из гостиниц Киева.

По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в Киеве.

Как рассказала пресс-служба ГБР, переговоры якобы проходили в гостинице в центре Киева. Когда экс-правоохранитель отказался помогать, его знакомый попытался мужчину убит. Завязалась потасовка, во время которой мужчина ножом убил «вербовщика».

Экс-правоохранитель утверждал, что сразу поехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ серьезно не восприняли. Поэтому он отправился в ГБР.


Сотрудники Госбюро расследований выехали в гостиницу и убедились в том, что в ней действительно произошло убийство.

Мужчину передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции Киева.

Источник: Ракурс


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