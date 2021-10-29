В Киеве вводится «красная» зона, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n162320-kiev-v-krasnoy-zone-kak-budut-proveryat-covid-sertifikaty.html

Ракурс

В Киеве с 1 ноября ужесточается карантин. В частности, в общественный транспорт будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации («зеленого» при двух дозах или «желтого» при одной) или отрицательного ПЦР-теста.

Документы будет проверять перевозчик на входе в транспорт. Начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал об этом в эфире «Общественного радио».

Он отметил, что некоторые транспортные средства будут проверять специальные группы правоохранителей — нарушителям грозит штраф в размере 225 грн.

В то же время, если человек входит в 1−2% населения, у которых есть противопоказания к вакцинации, он может передвигаться в общественном транспорте, находиться на работе и других городах при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или результата антиген-теста.

Эта справка действительна в течение 72 часов. Относительно людей, переболевших коронавирусом — достаточно справки от семейного врача, которая действительна в течение 180 суток, — отметил Рубан.

По словам Рубана, ПЦР-тест можно сделать в одном из около 40 лабораторных центров, работающих в Киеве.

На входе в ТРЦ и магазины будут стоять специальные люди, которых должен определить субъект хозяйствования. Они будут контролировать наличие сертификата или справки, необходимой для попадания в заведение.

Ответственность за нарушение этих норм составит:

для физических лиц-предпринимателей — от 18 тыс. грн штрафа;

для ООО — 34 тыс. грн;

в случае второго нарушения суд может взыскать до 170 тыс. грн.

В связи с тем, что дети идут на онлайн-обучение, чтобы не допустить скопления людей в ТРЦ, решено, что они должны приходить туда со взрослыми, — отметил Рубан.



Отмечается, что в Киеве сформированы 30 мобильных групп, которые будут проверять соблюдение новых карантинных правил в транспорте и заведениях. С 1 ноября количество этих групп будет увеличено до 40.

Источник: «Общественное радио»