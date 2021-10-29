У Києві запроваджується «червона» зона, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n162320-kyyiv-u-chervoniy-zoni-yak-pereviryatymut-covid-sertyfikaty.html

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У Києві з 1 листопада посилюється карантин. Зокрема, у громадський транспорт пускатимуть лише за наявності сертифікату про вакцинацію («зеленого» про дві дози чи «жовтого» про одну) або негативного ПЛР-тесту.

Документи перевірятиме перевізник на вході до транспорту. Начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів про це в ефірі «Громадського радіо».

Він зазначив, деякий транспорт перевірятимуть спеціальні групи правоохоронців — порушникам загрожує штраф в розмірі 225 грн.

Водночас, якщо людина входить до 1−2% населення, у яких протипоказання до вакцинації, вона може може пересуватися у громадському транспорті, перебувати на роботі та інших містах за наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус або результату антиген-тесту.

Ця довідка дійсна протягом 72 годин. Щодо людей, які перехворіли на коронавірус — достатньо довідки від сімейного лікаря, яка дійсна протягом 180 діб, — зазначив Рубан.

За словами Рубана, ПЛР-тест можна зробити в одному з близько 40 лабораторних центрів, які працюють у Києві.

На вході до ТРЦ та магазинів стоятимуть спеціальні люди, яких має визначити суб'єкт господарювання. Вони контролюватимуть наявність сертифікату чи довідки, необхідної для потрапляння до закладу.

Відповідальність за порушення цих норм становитиме:

для фізичних осіб-підприємців — від 18 тис. грн штрафу;

для ТОВ — 34 тис. грн;

у разі другого порушення суд може стягнути до 170 тис. грн.

У зв’язку з тим, що діти йдуть на онлайн-навчання, щоб не допустити скупчення людей у ТРЦ, вирішено, що вони мають приходити туди із дорослими, — зазначив Рубан.



Зазначається, що в Києві наразі сформовані 30 мобільних груп, які перевірятимуть дотримання нових карантинних правил у транспорті та закладах. З 1 листопада кількість цих груп збільшать до 40.

Джерело: «Громадського радіо»