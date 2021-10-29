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Ракурс
Киву обклали криміналом - нову справу відкрили за привітання Путіна, скріншот відео

Киву обклали криміналом — нову справу відкрили за привітання Путіна (ДОКУМЕНТ)

29 жов 2021, 17:07
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Проти нардепа з ОПЗЖ Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за державну зраду.

Правоохоронці підозрюють в діях Киви держзраду, оскільки той опублікував привітальне відеозвернення до президента держави-агресора Володимира Путіна.

Провадження відкрили за ст. 111 КК України після звернення до правоохоронних органів партії «УДАР Віталія Кличка».

Прес-служба партії оприлюднила й офіційні документи Офісу генпрокурора з цього приводу.

Киву обклали криміналом - нову справу відкрили за привітання Путіна


Цього тижня проти Киви вже відкрили одне провадження — за фактом стрілянини в іншому відеозверненні. Кива пострілами з автомата привітав річницю загибелі українського патріота та державного діяча Степана Бандери.

Джерело: Ракурс


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