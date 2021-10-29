Киву обклали криміналом - нову справу відкрили за привітання Путіна, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162319-kyvu-obklaly-kryminalom-novu-spravu-vidkryly-za-pryvitannya-putina-dokument.html

Ракурс

Проти нардепа з ОПЗЖ Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за державну зраду.

Правоохоронці підозрюють в діях Киви держзраду, оскільки той опублікував привітальне відеозвернення до президента держави-агресора Володимира Путіна.

Провадження відкрили за ст. 111 КК України після звернення до правоохоронних органів партії «УДАР Віталія Кличка».

Прес-служба партії оприлюднила й офіційні документи Офісу генпрокурора з цього приводу.

Цього тижня проти Киви вже відкрили одне провадження — за фактом стрілянини в іншому відеозверненні. Кива пострілами з автомата привітав річницю загибелі українського патріота та державного діяча Степана Бандери.