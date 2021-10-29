Ракурсhttps://racurs.ua/
Киву обложили криминалом — новое дело открыли за поздравление Путина, скриншот видео
Киву обложили криминалом — новое дело открыли за поздравление Путина (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n162319-kivu-oblojili-kriminalom-novoe-delo-otkryli-za-pozdravlenie-putina-dokument.htmlРакурс
Против нардепа из ОПЗЖ Ильи Кивы возбуждено уголовное производство за государственную измену.
Правоохранители подозревают в действиях Кивы госизмену, поскольку тот опубликовал приветственное видеообращение к президенту государства-агрессора Владимиру Путину.
Производство открыли по ст. 111 УК Украины после обращения в правоохранительные органы партии «УДАР Виталия Кличко».
Пресс-служба партии обнародовала и официальные документы Офиса генпрокурора на этот счет.
На этой неделе против Кивы уже открыли одно производство — по факту стрельбы в другом видеообращении. Кива выстрелами из автомата встретил годовщину гибели украинского патриота и государственного деятеля Степана Бандеры.
.