Киву обложили криминалом — новое дело открыли за поздравление Путина, скриншот видео

https://racurs.ua/n162319-kivu-oblojili-kriminalom-novoe-delo-otkryli-za-pozdravlenie-putina-dokument.html

Ракурс

Против нардепа из ОПЗЖ Ильи Кивы возбуждено уголовное производство за государственную измену.

Правоохранители подозревают в действиях Кивы госизмену, поскольку тот опубликовал приветственное видеообращение к президенту государства-агрессора Владимиру Путину.

Производство открыли по ст. 111 УК Украины после обращения в правоохранительные органы партии «УДАР Виталия Кличко».

Пресс-служба партии обнародовала и официальные документы Офиса генпрокурора на этот счет.

На этой неделе против Кивы уже открыли одно производство — по факту стрельбы в другом видеообращении. Кива выстрелами из автомата встретил годовщину гибели украинского патриота и государственного деятеля Степана Бандеры.