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Ракурс
Киву обложили криминалом — новое дело открыли за поздравление Путина, скриншот видео

Киву обложили криминалом — новое дело открыли за поздравление Путина (ДОКУМЕНТ)

29 окт 2021, 17:07
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Против нардепа из ОПЗЖ Ильи Кивы возбуждено уголовное производство за государственную измену.

Правоохранители подозревают в действиях Кивы госизмену, поскольку тот опубликовал приветственное видеообращение к президенту государства-агрессора Владимиру Путину.

Производство открыли по ст. 111 УК Украины после обращения в правоохранительные органы партии «УДАР Виталия Кличко».

Пресс-служба партии обнародовала и официальные документы Офиса генпрокурора на этот счет.

Киву обложили криминалом – новое дело открыли за поздравление Путина

Киву обложили криминалом – новое дело открыли за поздравление Путина


На этой неделе против Кивы уже открыли одно производство — по факту стрельбы в другом видеообращении. Кива выстрелами из автомата встретил годовщину гибели украинского патриота и государственного деятеля Степана Бандеры.

Источник: Ракурс


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