В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n162318-bezumnaya-summa-v-voz-rasskazali-skolko-nujno-sredstv-dlya-vakcinacii-mira.html

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Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) нуждается в 23,4 млрд дол. в течение следующих 12 месяцев для реализации плана по преодолению эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Эти деньги нужны для обеспечения вакцин, тестов и лечения COVID-19, а также для предотвращения еще 5 млн смертей во время кризиса, сообщает агентство France24.

В ВОЗ подчеркивают, что эта сумма «меркнет по сравнению с экономическими потерями в триллионы долларов, вызванными пандемией, и стоимостью планов стимулирования для поддержки национального восстановления».

Соответствующее заявление ВОЗ появилось накануне саммита G20 в Риме.

По мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, G20 «имеет возможность принять политические и финансовые обязательства, необходимые для прекращения этой пандемии».

Мы находимся в решающем моменте, и нам нужно решительное руководство, чтобы сделать мир более безопасным, — заявил он.

Гебрейесус подчеркнул, что «большая двадцатка» больше не может бросать бедные страны на произвол судьбы в условиях пандемии.

Напомним, в Минздраве спрогнозировали, когда в Украине будет новый пик коронавируса.

Источник: France24