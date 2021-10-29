У світі триває вакцинація від коронавірусу

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Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) потребує 23,4 млрд дол. протягом наступних 12 місяців для реалізації плану з подолання епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Ці гроші потрібні для забезпечення вакцин, тестів та лікування COVID-19, а також для запобігання ще 5 млн смертей під час кризи, повідомляє агентство France24.

У ВООЗ наголошують, що ця сума «меркне порівняно з економічними втратами в трильйони доларів, спричиненими пандемією, і вартістю планів стимулювання для підтримки національного відновлення».

Відповідна заява ВООЗ з’явилася напередодні саміту G20 у Римі.

На думку очільника ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса, G20 «має можливість взяти політичні та фінансові зобов’язання, необхідні для припинення цієї пандемії».

Ми перебуваємо у вирішальному моменті, і нам потрібно рішуче керівництво, щоб зробити світ безпечнішим, — заявив він.

Гебрейєсус наголосив, що «велика двадцятка» більше не може залишати бідні країни напризволяще в умовах пандемії.

Нагадаємо, у МОЗ спрогнозували, коли в Україні буде новий пік коронавірусу.

Джерело: France24