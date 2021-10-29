В Киеве избили таксиста, фото: «Рамблер»

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Ракурс

В Киеве сегодня, 29 октября, жестоко избили таксиста Uber из-за просьбы к пассажирам надеть маски.

Инцидент произошел в шесть часов утра на Майдане Независимости напротив памятника «Глобус», сообщает издание PavlovskyNews со ссылкой на слова пострадавшего.

По информации издания, в автомобиль 26-летнего таксиста по имени Роман сели трое пассажиров без масок. После просьбы надеть маски, один из пассажиров начал его душить.

Роман вырвался из машины, но на улице его повалили на землю ударом в лицо, а после избивали ногами. При этом никто из проезжающих мимо водителей не остановился, чтобы прекратить нападение, — отмечает издание.

Отмечается, что после избиения пассажиры, угрожая таксисту расправой, заставили его бесплатно отвезти их в Бровары.

После того как пострадавший вернулся в Киев, медики столичной больницы зафиксировали у него сотрясение мозга и перелом верхней челюсти. Скорее всего, потребуется проведение операции на лице.

Также из-за этого инцидента мужчина обратился в полицию.

Компания Uber готова предоставить информацию о пассажирах только по запросу правоохранителей, — отмечает издание.

Напомним, летом 2020 года медицинские маски стали причиной потасовки на борту самолета Boeing 737 голландской авиакомпании KLM, направлявшегося на расположенный в Средиземном море курортный остров Ибица.

Источник: PavlovskyNews