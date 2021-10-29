Чи потрібні маски для діти з 12 років у громадських місцях - відповідь МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162324-chy-potribni-masky-dlya-dity-z-12-rokiv-u-gromadskyh-miscyah-vidpovid-moz.html

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Діти з 12 років повинні перебувати у громадському транспорті, місцях скупчення людей у масці. При цьому учні 1−4 класів можуть не використовувати в закладах освіти маски.

Головний санлікар України і перший заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін заявив, що критична ситуація щодо коронавірусу спостерігатиметься в найближчі три тижні, у січні піде на спад, а наступну хвилю очікують уже у березні-квітні 2022 року.

За словами Кузіна виданню «Гордон», особливо важливо носити маски в громадському транспорті, місцях скупчення людей.

Виняток: у закладах освіти учні перших — четвертих класів можуть не використовувати маски. Всі інші повинні надягати на вході і виході з закладу освіти і під час використання загальних приміщень. Під час занять маску можна не надягати, — заявив Кузін.

Він повідомив, що доки відсутній колективний імунітет (не щеплено 80−85% населення), люди незалежно від вакцинального статусу повинні використовувати захисну маску. Особливо коли ризик інфікуватися великий, тобто у закритих просторах, ліфтах, офісах, громадському транспорті.

Кузін закликав дотримуватися правил використання маски, бо громадяни почали забувати міняти її через певний час (МОЗ рекомендує щодві години).

Багато хто формально носить маску в кишені і дістає, коли треба щось купити в магазині. Вона вже чорна та затерта. Не захищає від зараження, — зауважує Кузін.

Джерело: «Гордон»