COVID-вакцинацію дітей від 5 років дозволили в США. Фото: EPA-EFE/Rodrigo Sura

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Ракурс

Вакцинацію від коронавірусу для дітей від 5 до 11 років дозволили в США. Йдеться про використання препарату BioNTech/Pfizer.

Таке рішення ухвалили на основі дослідження, що засвідчило понад 90% ефективності вакцини в профілактиці COVID-19 серед дітей цієї вікової групи. Про це повідомило Управління з продовольства і медикаментів США (FDA).

Уточнюється, що укол не відразу буде доступним для цієї вікової групи. Центри США з контролю та профілактики захворювань все ще мають дати рекомендації про те, як слід вводити вакцину.

FDA дозволило вводити 10 мікрограмів вакцини Pfizer для дітей молодшого віку. Консультанти FDA вважають, що нижча доза пом’якшить деякі рідкісні побічні ефекти.

Американський регулятор заявив, що користь від щеплення Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років переважує ризики.

Наразі лише декілька країн, серед яких Китай, Куба та Об'єднані Арабські Емірати, схвалили вакцини проти COVID-19 для дітей від 5 до 11 років.

Як відомо, вакцина Pfizer уже певний час використовується для щеплення підлітків від 12 років у різних країнах світу. У США та Європейському Союзі її допустили до використання в цій віковій групі з травня 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров’я дозволило вводити підліткам дві дози вакцини від коронавірусу Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech. Робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили дітям від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.