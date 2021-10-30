Перехід на зимовий час – коли переводимо годинники. Фото: tvijromaniv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n162340-perehid-na-zymovyy-chas-koly-perevodymo-godynnyky.html

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Перевести годинник на зимовий час в Україні потрібно вночі 31 жовтня. В неділю о 4.00 українці переведуть стрілки годинника на одну годину назад.

Таким чином, наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину. Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Як відомо, стрілки переводять двічі на рік (восени та навесні) в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Літній і зимовий час було впроваджено у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. В СРСР почали переводити стрілки з 1981 року.

Лікарі виробили список рекомендацій, які допоможуть легше перейти на зимовий час та відчувати себе комфортно:

Виходьте на прогулянку. Світло, особливо денне, допомагає призвичаїтись до змін. Водночас в холодний період року перебування на вулиці вдень допомагає простимулювати мозок і змушує його утворювати серотонін;

Не плануйте в цей проміжок часу важливі справи, зокрема краще утриматись від інтенсивних фізичних навантажень;

Намагайтесь повноцінно харчуватись, щоби організм не відчував браку в поживних речовинах;

Плануйте свій час так, щоби повноцінно спати — не менше ніж 7−8 годин;

Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу — проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

Для більшості людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, такий перехід не нестиме серйозної загрози.

Втім все ж варто слідкувати за своїм організмом та не планувати додаткового навантаження. Найбільш відчутною зміна часу є в перші дні після переведення годинника.

Нагадаємо, частина медиків стверджує, що зимовий зсув часу — не зайва година сну, а реальна проблема для внутрішнього годинника людини, яка може негативно вплинути на здоров’я та самопочуття.