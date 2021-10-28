Ризики переходу на зимовий час - чому не можна лишитися на літньому, фото - Unplush

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Україна перейде на зимовий час у ніч на 31 жовтня. Літній час закінчиться о 04.00 і українці переведуть стрілки годинника на одну годину назад. Отож, наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

Цього року процедурі переходу на лтній чи зимовий час в Україні виповнилося 40 років. Традиційно стрілки годинників зрушують в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Частина медиків стверджує, що зимовий зсув часу — не зайва година сну, а реальна проблема для внутрішнього годинника людини, яка може негативно вплинути на здоров’я та самопочуття.

«Суспільне», описуючи шкоду десинхронозу, розповідає, що кожна клітина організму людини «відстежує час» і налагоджує власні добові ритми. Щоб забезпечити комунікацію між годинниками різних клітин, мозок регулює добові ритми людини. Він отримує сигнали із зовнішнього середовища у вигляді світла та керує ритмами.

Наслідки десинхрозу

Десинхроз стається і під час подорожі через кілька часових поясів. Дослідження в журналі The Lancet засвідчило, що викликаний подорожами десинхроноз може спричиняти недосипання, дезорієнтацію у просторі і часі, а також втрату пам’яті. Симптоми тривають декілька днів. Щось подібне стається з людиною під час переведення годинників на літній або зимовий час. Науковці написали, що наслідки часового зсуву в одну годину переносяться легше ніж, скажімо, переліт між Києвом та Сан-Франциско.

Крім того, восени та взимку світловий день коротшає, а через погодні умови люди більше часу проводять в приміщенні. Тому ми отримуємо мало світла, що може призводити до погіршення настрою і втоми.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Еpidemiology, демонструють, що у перші дні після переведення годинника восени на 11% збільшується кількість нових діагностованих депресій у порівнянні з іншими періодами року. Переведення годинника навесні не має такого результату.

Переведення годинника на зимовий час не впливає на ситуацію на дорогах. Чого не можна сказати про літню зміну часу. Дослідження 2020 року, опубліковане в Current Biology, показало, що після переходу на літній час у США на 6% зростає кількість ДТП зі смертельними наслідками. Аварії найчастіше трапляються вранці одразу після переведення годинника.

Історія питання

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

В Україні уперше перевели годинники 1 квітня 1981 року, коли Радянський Союз також вирішив вводити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році з метою економії електроенергії.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Україна та країни ЄС планують найближчим часом відмовитися від переведення годинника. Проте досі точаться дискусії, за яким часом краще продовжити жити — літнім чи зимовим.

3 березня 2021 року Рада попередньо ухвалила законопроект № 4201 «Про обчислення часу в Україні». Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників і пропонує залишити в Україні зимовий час.

Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроект у другому читанні.