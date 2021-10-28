Риски перехода на зимнее время — почему нельзя остаться на летнем

https://racurs.ua/n162243-riski-perehoda-na-zimnee-vremya-pochemu-nelzya-ostatsya-na-letnem.html

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Украина перейдет на зимнее время в ночь на 31 октября. Летнее время закончится в 04.00 и украинцы переведут стрелки часов на один час назад. Следовательно, следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.

В этом году процедуре перехода на летнее или зимнее время в Украине исполнилось 40 лет. Традиционно стрелки часов сдвигаются в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

Часть медиков утверждает, что зимнее смещение времени — не лишний час сна, а реальная проблема для внутренних часов человека, которая может негативно повлиять на здоровье и самочувствие.

«Суспільне», описывая вред десинхроноза, рассказывает, что каждая клетка организма человека «отслеживает время» и налаживает собственные суточные ритмы. Чтобы обеспечить коммуникацию между часами разных клеток, мозг регулирует суточные ритмы человека. Он получает сигналы из внешней среды в виде света и управляет ритмами.

Последствия десинхроза

Десинхроз происходит и во время путешествия через несколько часовых поясов. Исследование в журнале The Lancet показало, что вызванный путешествиями десинхроноз может вызвать недосыпание, дезориентацию в пространстве и времени, а также потерю памяти. Симптомы длятся несколько дней. Что-то подобное происходит с человеком при переводе часов на летнее или зимнее время. Ученые написали, что последствия временной заминки в один час переносятся легче, чем, скажем, перелет между Киевом и Сан-Франциско.

Кроме того, осенью и зимой световой день укорачивается, а из-за погодных условий люди больше времени проводят в помещении. Поэтому мы получаем мало света, что может приводить к ухудшению настроения и усталости.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Epidemiology, показывают, что в первые дни после перевода часов осенью на 11% увеличивается количество новых диагностированных депрессий по сравнению с другими периодами года. Перевод часов весной не приводит к такому результату.

Перевод часов на зимнее время не влияет на ситуацию на дорогах. Чего нельзя сказать о летней смене времени. Исследование 2020 года, опубликованное в Current Biology, показало, что после перехода на летнее время в США на 6% увеличивается количество ДТП со смертельным исходом. Аварии чаще всего случаются утром сразу после перевода часов.

История вопроса

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

В Украине впервые перевели часы 1 апреля 1981 года, когда Советский Союз также решил вводить переходы между летним и зимним временем. В Украине летнее время унифицировали только в 1996 году для экономии электроэнергии.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Украина и страны ЕС планируют в ближайшее время отказаться от перевода часов. Однако до сих пор ведутся дискуссии на тему: по какому времени лучше продолжить жить — летнему или зимнему.

3 марта 2021 года Рада предварительно приняла законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине». Он предусматривает отказ от сезонного перевода часов и предлагает оставить в Украине зимнее время. Однако депутатам так и не удалось принять законопроект во втором чтении.