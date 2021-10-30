Является ли коронавирус биологическим оружием, рассказала разведка США

Коронавирус. Фото: iStock

https://racurs.ua/n162342-yavlyaetsya-li-koronavirus-biologicheskim-orujiem-rasskazala-razvedka-ssha.html

Ракурс

Происхождения коронавируса остается не до конца изученным вопросом. Разведывательное сообщество США после долгих исследования отвергло версию о том, что коронавирус был создан как биологическое оружие.

Кроме того, эксперты допускают, что SARS-CoV-2 не был генетически модифицирован. Соответствующий доклад опубликован на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

Разведсообщество пришло к выводу, что SARS-CoV-2 впервые инфицировал человека не позднее ноября 2019 года в Ухане. При этом китайские власти вряд ли знали о существовании вируса до тех пор, пока его не выделили исследователи Уханьского института вирусологии.

В то же время аналитики назвали правдоподобными обе ведущие теории о происхождении вируса: естественном и лабораторном. Второго варианта придерживается одна из спецслужб США, однако какая именно — не упоминается.

Расследование американских спецслужб было завершено еще в августе. Тогда эксперты разделились на два лагеря. Первые посчитали, что вирус перешел от животных к людям. По второй версии, коронавирус имеет лабораторное происхождение, пандемия же началась после того, как инфекция «вырвалась» за пределы лаборатории в китайском Ухане.

Обе версии основываются на косвенных данных, поскольку прямых свидетельств, указывающих на источник вируса, не было обнаружено частично из-за отказа Китая предоставить необходимую информацию.

Специалисты отмечают, что поиск оригинального носителя новых вирусов обычно занимает долгое время. Например, только в 2017 году было установлено, что источником коронавируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в юго-восточной Азии в 2002 году, были летучие мыши, обитавшие в пещере в провинции Юньнань.

Напомним, ученые считают, что лекарством от коронавируса может стать дешевый антидепрессант флувоксамин. Препарат снизил риск госпитализации среди взрослых с COVID-19 из группы высокого риска.