Польща наказала виганяти нелегалів і за 40 млн дол. зведе стіну від Білорусі

https://racurs.ua/ua/n161664-polscha-dozvolyla-vyganyaty-nelegaliv-i-za-400-mln-dol-zvede-stinu-vid-bilorusi.html

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Міграційна криза на кордоні Білорусі поглиблюється. Польський парламент 14 жовтня затвердив виділення 404 млн дол. на спорудження стіни вздовж кордону з Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів. Польська стіна на кордоні передбачає використання відеокамер та інших технічних засобів виявлення людей.

Крім того, у Варшаві схвалили закон, який дозволить польським прикордонникам негайно виганяти іноземців, які намагаються переходити кордон без дозволу, повідомляє «Польське радіо».

Хоча країни повинні розглядати прохання іноземців про притулок, навіть якщо вони незаконно перетинають кордон, Польща, Литва і Латвія кажуть, що білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком сприяє потокам мігрантів з Близького Сходу у відповідь на європейські санкції.

Правозахисники кажуть, що мігранти стали для режиму Лукашенка інструментом тиску на Європу.

Шукачі притулку зокрема з Іраку та Афганістану прибувають до Білорусі літаками, а потім рухаються у бік кордонів ЄС. Утім, прикордонники Польщі, Литви й Латвії споруджують огорожі з колючого дроту і намагаються не впускати мігрантів.

Кількість спроб штурмувати кордони ЄС зі сторони Білорусі не зменшилася попри встановлення колючого дроту і розсувних загорож.

Речник польського уряду Пьотр Мюллєр заявив, що сейм Польщі має розглянути законопроект про побудову таких сучасних і постійних укріплень.

Нова інфраструктура дозволить поліпшити контроль за кордоном, але сама проблема триватиме багато місяців, а може, і багато років, тому що дії Росії та Білорусі систематичні та організовані. Я не очікую, що від них відмовляться найближчим часом, — сказав речник уряду.

У Польщі вважають, міграційна криза на кордоні з Білоруссю є результатом організованих дій режиму Лукашенка за підтримки російських спецслужб. Про це свідчить діяльність з ввезення до кордону мігрантів з арабських та африканських країн, надання їм білоруських віз та витіснення їх до Польщі.

Від початку року польські прикордонники зірвали 18,3 тис. спроб незаконного форсування польсько-білоруського кордону, з яких понад 6 тис. були у жовтні.

Джерело: «Польське радіо»