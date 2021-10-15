Польша разрешила выгонять нелегалов и за 400 млн долл. сведет стену от Беларуси

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Миграционная кризис на границе Беларуси углубляется. Польский парламент 14 октября утвердил выделение 404 млн долл. на строительство стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов. Польская стена на границе предусматривает использование видеокамер и других технических средств обнаружения людей.

Кроме того, в Варшаве приняли закон, который позволит польским пограничникам немедленно выгонять иностранцев, которые пытаются переходить границу без разрешения, сообщает «Польское радио».

Хотя страны должны рассматривать просьбу иностранцев об убежище, даже если они незаконно пересекают границу, Польша, Литва и Латвия говорят, что белорусский режим во главе с Александром Лукашенко способствует потокам мигрантов с Ближнего Востока в ответ на европейские санкции.

Правозащитники говорят, что мигранты стали для режима Лукашенко инструментом давления на Европу.

Искатели убежища в частности из Ирака и Афганистана прибывают в Беларусь самолетами, а затем движутся в сторону границ ЕС. Пограничники Польши, Литвы и Латвии строят ограждения из колючей проволоки и стараются не впускать мигрантов.

Количество попыток штурмовать границы ЕС с стороны Беларуси не уменьшилось несмотря на установление колючей проволоки и раздвижных ограждений.

Спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что сейм Польши должен рассмотреть законопроект о строительстве современных и постоянных укреплений.

Новая инфраструктура позволит улучшить контроль за рубежом, но сама проблема будет продолжаться многие месяцы или много лет, потому что действия России и Беларуси систематические. Я не ожидаю, что от них откажутся в ближайшее время, — сказал представитель правительства.

В Польше считают, что миграционный кризис на границе с Беларусью является результатом организованных действий режима Лукашенко при поддержке российских спецслужб. Об этом свидетельствует деятельность по ввозу к границе мигрантов из арабских и африканских стран, предоставление им белорусских виз и вытеснение их в Польшу.

С начала года польские пограничники сорвали 18,3 тыс. попыток незаконного форсирования польско-белорусской границы, из которых более 6 тыс. были в октябре.

Источник: «Польское радио»