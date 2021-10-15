Как непривитым от «короны» сесть в поезд - объяснение Ляшко

https://racurs.ua/n161663-kak-neprivitym-ot-korony-sest-v-poezd-obyasnenie-lyashko.html

Ракурс

С 21 октября в Украине меняются правила межобластных перевозок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как путешествовать невакцинированным пассажирам.

Во время эфира на телеканале «1+1» министр сообщил, что альтернативой вакцинации для пассажиров станет отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов.

Для привитых граждан нужно будет просто показать сертификат о вакцинации.

Ляшко сообщил, что ситуацию с распространением COVID-19 в Украине усложняет не столько уровень инфицирования, а увеличение количества госпитализированных. Среди попавших в больницы преобладают невакцинированные граждане.

Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять «красный» уровень эпидбезопасности, — отметил Ляшко и напомнил, что первой областью, которую занесли в «красную» зону карантина стала Херсонская.



«Ракурс» сообщал, что список профессий, для которых вакцинация является обязательной, будет расширен.

Источник: «1+1»