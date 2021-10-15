Шестиклассник побил учительницу в Днепре из-за замечания - СМИ

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Ракурс

В Днепре ученик 6 класса устроил драку с учительницей в школе № 94. Подросток избил учительницу музыки во время урока из-за замечания.

Издание «Наш город» написало, что, по словам дочери учительницы Ольги Остапенко, подросток во время урока играл в смартфоне, щелкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой.

Учительница подошла и забрала телефон, после этого ребенок набросился на нее с кулаками на глазах у всего класса.

Все руки, грудная клетка, живот покрыты синяками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такое мог сделать ребенок, — написала Ольга на своей странице в Фейсбук.

По словам женщины, это не первое проявление агрессии у ребенка в сторону детей и педагогов. Родители мальчика не извинились перед педагогом и забрали документы из школы. Комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства этого несчастного случая.

Полиция примет справедливое решение об ответственности родителей за действия их ребенка. Чтобы не допустить унижения учителя мной осуществляются меры в соответствии с действующим законодательством, — сообщила директор школы № 94 Евгения Таран.

Ранее «Ракурс» сообщал о нападениях учителей на детей — в Киеве и на Львовщине.