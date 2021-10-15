Шестикласник побив вчительку у Дніпрі через зауваження - ЗМІ

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Ракурс

У Дніпрі учень 6 класу влаштував бійку з вчителькою у школі № 94. Підліток побив вчительку музики під час уроку через зауваження.

Видання «Наше місто» написало, що, за словами доньки вчительки Ольги Остапенко, підліток під час уроку грав у смартфоні, клацав горіхи, а на зауваження відповідав нецензурною лексикою.



Вчителька підійшла, та забрала телефон, після цього дитина накинулася на неї з кулаками на очах у всього класу.

Усе руки, грудна клітка, живіт покриті синцями та гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що таке могла зробити дитина, — написала Ольга на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами жінки, це не перший прояв агресії у підлітка у сторону дітей та педагогів. Батьки хлопчика не вибачилися перед педагогом та забрали документи зі школи. Комісія навчального закладу встановлює всі обставини цього нещасного випадку.

Поліція прийме справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їх дитини. Аби не допустити приниження вчителя мною здійснюються заходи відповідно до чинного законодавства, — повідомила директор ЗОШ № 94 Євгенія Таран.

Раніше «Ракурс» повідомляв про напади вчителів на дітей — у Києві та на Львіщині.